Україна працює з Великою Британією над довгостроковою стратегією розвитку оборонних технологій – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний повідомив про українсько-британську співпрацю над довгостроковою стратегією розвитку оборонних технологій.

"Оборонна промисловість повинна відповідати реальним потребам війни, а не маркетингу, і забезпечувати нас необхідним озброєнням незалежно від зовнішніх обставин. Для цього потрібно розвивати технології, здешевлювати їх, бо не може засіб нападу бути у сто разів дешевшим від засобів захисту. Спільно будувати виробництва. Інвестиції мають іти не лише у промисловість, а й у науку, прикладні дослідження та підготовку спеціалістів. Потрібна довгострокова стратегія, а не окремі проекти, і саме над цим ми працюємо з Великою Британією", – написав Залужний у Facebook.

За словами дипломата, йдеться не лише про здатність України вистояти, "а й про те, чи зможуть наші діти жити у мирі".

Він зазначив, що налагодження промислової співпраці між британськими та українськими виробниками є одним із пріоритетів українських дипломатів, інвесторів та оборонних компаній сьогодні. "Нам потрібні міцні партнерства та дієві союзи. Партнерства, засновані не на порожніх обіцянках і магічній зброї, якої не існує, а на реальній силі і досвіді, який коштує тисяч життів. Я завжди наголошую на зустрічах з британськими урядовцями та виробниками: ми маємо вже сьогодні виробляти те, що буде потрібно завтра", – зазначив Залужний.

Джерело: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/posts/pfbid02JzqYEV6YX3h6KRUHwQitsCXv6uL26vqNbE2GAtz7Bsr4sAdEUBgUhZTNhqvxn28l