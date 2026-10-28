Зеленський у середу відвідає Нідерланди, уряд країни виділить EUR1,2 млрд допомоги Україні на три роки – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у середу відвідає Нідерланди, де проведе зустрічі з прем'єр-міністром Робом Єттеном і королем Віллемом-Александром, тоді як уряд країни оголосить про виділення EUR1,2 млрд невійськової допомоги Україні протягом наступних трьох років, повідомляють нідерландські ЗМІ.

За інформацією NOS, після обіду Єттен прийме Зеленського в Катсхейсі в Гаазі. До переговорів також долучаться віцепрем'єр-міністерка та міністерка оборони Ділан Єшилгьоз і міністр закордонних справ Том Берендсен. Після зустрічі український президент поспілкується з представниками нідерландського та українського бізнесу, а на початку вечора відвідає короля Віллема-Александра в палаці Гейс-тен-Бос.

Як зазначає BNR News, це перший візит Зеленського до Катсхейса за прем'єрства Єттена. Востаннє президент України відвідував Нідерланди в грудні минулого року, коли уряд очолював Дік Схоф. У квітні Зеленський і Єттен зустрічалися в Мідделбурзі, де українському президенту вручили премію "Чотири свободи".

"Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідує Нідерланди…Візит відбувається в день, коли уряд виділяє нові кошти на відбудову України. Протягом наступних трьох років уряд витратить 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні", – зазначається в повідомленні видання у середу.

Уряд Нідерландів повідомив, що пакет допомоги має на меті задовольнити найнагальніші потреби України, сприяти її відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських компаній. Основну увагу приділять підтримці енергетики й водопостачання та розвитку ділової співпраці.

Найбільшу частину конкретно визначених напрямів допомоги спрямують на підтримку енергетики та залучення нідерландського бізнесу до відбудови України: EUR40 млн призначено для невідкладного ремонту енергетичної інфраструктури, ще EUR55 млн – для постачання енергетичного обладнання, EUR136 млн – на підтримку партнерства з українськими компаніями, а додаткові EUR19,5 млн – на страхування експортних кредитів для зменшення фінансових ризиків нідерландських підприємств, які працюють з Україною.

"Крім того, міністр Сьорд Сьордсма та міністр економіки України Кравченко підпишуть декларацію про наміри щодо внеску в ініціативу президента Зеленського "Промисловий Рамштайн" (Industrial Ramstein) обсягом EUR10 млн. Ця ініціатива має на меті відновлення та модернізацію виробничих потужностей українських компаній шляхом постачання (нідерландських) машин, обладнання та інших товарів", – наголошується в заяві, поширеній на сайті уряду Нідерландів у середу.

Нідерланди також продовжать підтримувати гуманітарні проєкти, розмінування, пошук викрадених українських дітей і відновлення культурної спадщини. Пакет передбачає продовження раніше оголошених зобов'язань щодо невійськової допомоги Україні на EUR878 млн та додаткових EUR327 млн, а значну частину коштів надаватимуть через міжнародні фінансові установи.

"Підтримка відновлення та відбудови не може чекати на припинення вогню. Україна потребує нас зараз. У військовому плані, але також у суспільному та економічному. Якими б успішними ви не були на полі бою, енергетичні системи, лікарні та виробництво продовольства також мають продовжувати працювати. Уряди не можуть впоратися з цим самотужки, роль компаній тут є вирішальною", – наголосив міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва в галузі розвитку Сьорд Сьордсма.

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