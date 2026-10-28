У Харкові вже троє постраждалих і один загиблий

Кількість поранених внаслідок російського удару по Основ'янському району Харкова у середу сягнула трьох, загинув один чоловік, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Загинув 60-річний чоловік... 46-річний, 56-річний та 41-річний чоловіки з травами різного ступеня важкості були госпіталізовані", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару щонайменше один чоловік загинув і ще один постраждав.

Джерело: https://t.me/synegubov/27165