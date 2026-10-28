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У Сумах унаслідок атаки російського БпЛА травмовано людину, виникла пожежа на складі – ДСНС

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Людина травмована внаслідок чергової атаки російського безпілотника в Сумах, де під ударом опинилося складське приміщення, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Сумах через чергову атаку російського БиЛА травмована людина. Під ударом опинилося складське приміщення. Виникла пожежа. Через загрозу повторного удару, вогнеборці тимчасово призупиняли роботи", – наголошується в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook у середу.

Наразі всі осередки горіння ліквідовано, зазначили в ДСНС.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждала #атака #суми
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