У Сумах унаслідок атаки російського БпЛА травмовано людину, виникла пожежа на складі – ДСНС

Людина травмована внаслідок чергової атаки російського безпілотника в Сумах, де під ударом опинилося складське приміщення, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Сумах через чергову атаку російського БиЛА травмована людина. Під ударом опинилося складське приміщення. Виникла пожежа. Через загрозу повторного удару, вогнеборці тимчасово призупиняли роботи", – наголошується в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook у середу.

Наразі всі осередки горіння ліквідовано, зазначили в ДСНС.