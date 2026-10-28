Киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві чоловіка, якого він застрелив у парку Києва – прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 42-річному киянину, який під час конфлікту в парку Святошинського району столиці кілька разів вистрілив у свого опонента з пістолета системи "Флобер", двічі влучивши йому в голову, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними прокуратури, інцидент стався ввечері 25 жовтня 2026 року. Між підозрюваним та 35-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї киянин дістав із сумки пістолет і здійснив кілька пострілів у бік опонента.

"Від отриманих тілесних ушкоджень 35-річний потерпілий загинув на місці, підозрюваний залишив місце скоєння злочину, не надавши йому допомоги. Згодом чоловіка затримали правоохоронці", – йдеться в повідомленні відомства у середу.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.