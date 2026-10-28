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Бескрестнов припустив запровадження світломаскування на дорогах через російську оптичну навігацію

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Бескрестнов припустив запровадження світломаскування на дорогах через російську оптичну навігацію
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Заходи світломаскуваня можуть бути запроваджені на дорогах, якщо російські окупанти масово застосовувати модулі оптичної навігації на своїх дронах та ракетах під час ударів по території України в нічний час, припустив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Якщо наш ворог почне масово застосовувати модуль оптичної навігації "Сусанін" на "Герань-5" та інших БПЛА (ракетах) у нічний час, нам, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування. Особливо це стосується освітлення доріг та ділянок трас", – написав Бескрестнов у Facebook в середу.

Він також зазначив, що у 2022 році світломаскування в Україні запроваджувалося "через страх і нерозуміння". "А зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено", – додав радник голови держави.

Автор

Редактор · Політичні новини
#світломаскування #обстріли
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