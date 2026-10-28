Бескрестнов припустив запровадження світломаскування на дорогах через російську оптичну навігацію

Заходи світломаскуваня можуть бути запроваджені на дорогах, якщо російські окупанти масово застосовувати модулі оптичної навігації на своїх дронах та ракетах під час ударів по території України в нічний час, припустив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Якщо наш ворог почне масово застосовувати модуль оптичної навігації "Сусанін" на "Герань-5" та інших БПЛА (ракетах) у нічний час, нам, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування. Особливо це стосується освітлення доріг та ділянок трас", – написав Бескрестнов у Facebook в середу.

Він також зазначив, що у 2022 році світломаскування в Україні запроваджувалося "через страх і нерозуміння". "А зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено", – додав радник голови держави.