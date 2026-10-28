Сили оборони України за добу уразили ЗРК "Тор-2М", РЛС і станцію РЕБ на території РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України у вівторок та в ніч на середу уразили три елементи протиповітряної оборони російських окупантів на території РФ, а також склад матеріально-технічних засобів противника на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За його інформацією, в Курській області РФ уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-2М" у районі Ржави та радіолокаційну станцію поблизу населеного пункту Мале Городькове. У Брянській області під удар потрапила станція радіоелектронної боротьби в районі Семячків.

Крім того, українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів російських окупантів у районі Валер'янівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Кожен уражений зенітний комплекс, радар чи станція РЕБ створює на деякий час прогалину в системі ППО противника. Що більше таких прогалин, то ширші можливості Сил оборони застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях", – зазначається в повідомленні Генштабу, оприлюдненому в Телеграм у середу.