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Зеленський прибув до Нідерландів

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19520

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерланд, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Робом Єттеном.

"Прибули з командою у Нідерланди для зустрічі з прем'єр-міністром Робом Єттеном. Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України. Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Окрім того, президент зустрінеться з представниками українського та нідерландського бізнесу, а також буде мати аудієнцію у Короля Нідерландів Віллема-Александра.

"Вдячний, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя. Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку", – додав він.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#візит #нідерланди #зеленський
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