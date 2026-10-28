Зеленський прибув до Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерланд, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Робом Єттеном.

"Прибули з командою у Нідерланди для зустрічі з прем'єр-міністром Робом Єттеном. Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України. Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Окрім того, президент зустрінеться з представниками українського та нідерландського бізнесу, а також буде мати аудієнцію у Короля Нідерландів Віллема-Александра.

"Вдячний, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя. Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку", – додав він.