СБУ затримала двох колаборантів, які перебували у розшуку за співпрацю з ворогом під час окупації Херсона

Служба безпеки затримала двох ворожих поплічників, які співпрацювали з окупантами під час захоплення Херсона, а після деокупації намагалися уникнути кримінальної відповідальності, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу СБУ зазначає, що за доказовою української спецслужби у 2025 та 2026 роках обох зловмисників було заочно засуджено до реальних термінів ув’язнення та оголошено у розшук. Після затримання обох засуджених доправлено до місць відбування покарань.

"Одним із засуджених є місцевий житель, який під час тимчасової окупації обласного центру добровільно вступив до створеної рашистами регіональної «філії російських залізниць», - уточнюють у відомстві.

Згідно в повідомленням, цього зловмисника призначили керівником «дистанції сигналізації та зв’язку», і на цій «посаді» він брав участь в організації залізничного сполучення для потреб збройних угруповань РФ на південному фронті.

Для цього, за даними СБУ, фігурант підбирав персонал та контролював ремонт пошкоджених ділянок оптоволоконних ліній і засобів зв’язку.

"Після звільнення Херсона поплічник рашистів утік на тимчасово окуповане лівобережжя області, де згодом вступив до комуністичної партії рф та балотувався до місцевих окупаційних органів. Після невдалої спроби отримати «депутатський мандат» колаборант виїхав до однієї з країн Євросоюзу", - зазначається в повідомленні.

Під час спроби повернутися в Україну співробітники СБУ затримали засудженого безпосередньо на державному кордоні України.

Ще одного колаборанта, як інформують в СБУ, співробітники Служби безпеки затримали в Херсоні: йдеться про місцевого таксиста, який під час окупації Херсона влаштувався до «управління виконання покарань РФ».

"У цій псевдоустанові його призначили «молодшим інспектором відділу безпеки» та присвоїли «звання рядового внутрішньої служби». Виконуючи вказівки окупантів, зловмисник охороняв камери у захопленій загарбниками тюрмі, де рашисти утримували учасників руху опору", - йдеться в повідомленні.

У подальшому встановлено, що, намагаючись уникнути правосуддя, колаборант змінив місце проживання та переховувався від правоохоронців.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали за місцем тимчасового проживання.

За доказовою базою СБУ одного зі зловмисників засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншому призначено 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Їхні злочини кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

"Наразі обох засуджених доправлено до місць відбування покарань", - наголошують в СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській та Закарпатській областях за процесуального керівництва Закарпатської та Херсонської обласних прокуратур.