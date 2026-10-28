Україна обговорила з Румунією постачання боєприпасів для F-16, Patriot і HAWK та спільне виробництво дронів

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час телефонної розмови з новим міністром оборони Румунії Штефаном-Раду Опрею обговорив постачання боєприпасів для літаків F-16 і систем протиповітряної оборони, а також спільне виробництво дронів у межах європейської програми SAFE, повідомляє пресслужба Міноборони України в середу.

Сторони також обговорили російські атаки на порти та судна в Чорному морі, ризики для обох країн і шляхи протидії.

Окрему увагу приділили постачанню боєприпасів для літаків F-16, необхідних для ефективної протидії реактивним дронам, а також підготовці українських пілотів у навчальному центрі F-16 у Румунії: "Для України важлива ця підтримка. Чим більша кількість підготовлених пілотів, тим більшу кількість авіації ми можемо залучати та захищати українське небо. Зокрема, збивати реактивні дрони".

За його словами, сторони також обговорили потребу України в ракетах для систем Patriot, які необхідні для протидії балістичним ракетам, а також у боєприпасах для боротьби з крилатими ракетами.

"Росія посилює свої ракетні атаки, балістика є однією з головних загроз. Тому нам потрібні ракети до Patriot, щоб наші системи могли захищати людей, цивільну та критичну інфраструктуру. Крім того, Україні потрібні боєприпаси для боротьби з крилатими ракетами. Мова про ракети для систем ППО HAWK та ракети AIM-9", – наголосив міністр.

Ще одним напрямом співпраці стало спільне виробництво дронів у межах європейської програми SAFE. "Україна має технології та досвід, які можуть бути корисними нашим партнерам, і ми готові розвивати взаємовигідну співпрацю", – зазначив Хмара.

Хмара привітав румунського колегу з призначенням і подякував Румунії за допомогу Україні, зокрема за логістичну підтримку через її територію.