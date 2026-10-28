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Рада виключила з проєкту держбюджету-2027 питання передачі наукових установ галузевих академій наук до міністерств

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Рада виключила з проєкту держбюджету-2027 питання передачі наукових установ галузевих академій наук до міністерств
Фото: https://www.facebook.com/NASofUkraine

Верховна Рада виключила з проєкту державного бюджету на 2027 рік доручення Кабінету міністрів України опрацювати питання передачі наукових установ національних галузевих академій наук до профільних міністерств.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у середу Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №16000 про проєкт держбюджету на 2027 рік, підтримавши низку правок до документу. Зокрема, у прикінцевих положеннях до проєкту було доручення уряду за участю Національної академії наук України і національних галузевих академій наук опрацювати питання передачі наукових установ національних галузевих академій наук до відповідних профільних міністерств.

Правкою, яку підтримав комітет і підтвердили в залі парламенту, Верховна Рада виключила із проекту держбюджету дане доручення.

В той же час відхилено правку стосовно даного положення, якою пропонувалося доручити уряду опрацювати можливі моделі подальшого функціонування наукових установ національних галузевих академій наук з урахуванням результатів державної атестації, їх наукового потенціалу та галузевої спрямованості.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#держбюджет #парлвамент #наука
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