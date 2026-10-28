Ексгенпрокурор Кравченко стверджує, що затримані в Австрії військові ГУР планували проти нього протиправні дії

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко стверджує, що затримані нещодавно в Австрії військовослужбовці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України з підрозділу "Артан" готували протиправні насильницькі дії проти нього.

"Як відомо, було затримано двох чинних військовослужбовців ГУР із так званої групи "Артан". Їх командир Віктор Торкотюк на момент затримання підлеглих також знаходився в Австрії. Один із затриманих – колишній співробітник НАБУ, який працював у підрозділі зовнішнього спостереження", – написав Кравченко написав в середу в Телеграм, зазначивши, що надає інформацію на численні запити ЗМІ "щодо подій, які сталися в Австрії у жовтні".

Він заявив: "Ще у вересні я отримав інформацію про те, що слідом за мною було направлено групу осіб, яка мала вчинити щодо мене протиправні насильницькі дії". Кравченко стверджує, що тоді його поінформували, що "відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП", і що накази цій групі нібито "надходили з Офісу президента". Втім, ексгенпрокурор визнав, що поки не має достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав цей наказ.

"Я також вбачаю паралелі з подіями схожого характеру, які сталися цього літа в Монако. Тим кримінальним провадженням займаються, зокрема, прокурори Офісу генерального прокурора. Я володію інформацією про обставини тих подій", – написав Кравченко.

Він нагадав, що в Австрії триває розслідування щодо чотирьох громадян України, серед яких двоє представників видання "Українська правда". "Михайло Ткач перебував у Монако напередодні інциденту за участі співробітників ГУР, а також у Відні – в період затримання співробітників ГУР. Правова оцінка цих обставин, зв'язок між фігурантами та характер їх діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів", – резюмував ексгенпрокурор.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора (операція "Карфаген"), які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За непідтвердженими даними, Кравченко разом із своєю дружиною може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський в жовтні повідомив, що службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка триває, перевіряються обставини організації його відрядження, а загалом з органів прокуратури звільнено вісім осіб, які згадувалися у контексті операції "Карфаген".

Керівника відділу розслідувань "Української правди" Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали у Відні в четвер, 8 жовтня, під час виконання журналістського завдання. МЗС України та українське посольство у Відні оперативно залучилися до врегулювання ситуації, вимагаючи від австрійської сторони офіційних роз'яснень щодо інциденту. У п'ятницю Ткача відпустили з-під варти, пізніше після медичної допомоги та слідчих дій було звільнено і його колегу.

13 жовтня агентство Reuters із посиланням на прокуратуру Відня повідомило, що затримання журналіста "Української правди" Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка не було пов'язане з їхньою професійною діяльністю, а сталося через спостереження за тією ж локацією, де фіксували двох інших фігурантів справи про шпигунство.