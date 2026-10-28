Щонайменше 46 людей загинули, понад 179 постраждали внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів у Іспанії – ЗМІ

Зіткнення двох швидкісних пасажирських потягів компаній Renfe та Iryo в іспанському регіоні Кастилія-Ла-Манча призвело до загибелі щонайменше 46 людей, ще понад 179 осіб дістали поранення, повідомляє El Español із посиланням на дані служби цивільного захисту.

Аварія сталася о 8:54 на 118-му кілометрі залізничної колії між населеними пунктами Лос-Єбенес та Урда в провінції Толедо. У зіткненні брали участь швидкісний потяг AVE компанії Renfe, у якому перебували 147 осіб, та потяг Iryo з 397 пасажирами, що курсували за маршрутом Мадрид – Севілья.

За даними іспанського державного оператора залізничної інфраструктури Adif, потяг AVE наздогнав потяг Iryo та врізався в нього ззаду, внаслідок чого два вагони Iryo зійшли з рейок. Джерела видання в залізничній галузі повідомляють, що потяг Iryo на момент зіткнення стояв. За однією з попередніх версій, причиною аварії могла стати людська помилка.

На момент зіткнення рух на залізничній ділянці здійснювався за системою бокового блокування сигналізації (BSL) через несправність системи LZB, яка забезпечує контроль безпеки руху. За даними джерел у поліції, кілька вагонів могли бути зруйновані.

"Голова регіонального уряду Еміліано Гарсія-Пахе вже поговорив із підполковником, щоб попросити залучити Військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій (UME) до операції, розгорнутої після зіткнення двох пасажирських потягів у Толедо", – йдеться в повідомленні.