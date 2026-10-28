На ранок знеструмлені споживачі 4 регіонів, на Сумщині енергетики вже заживили більшість споживачів – "Укренерго"

27 та 28 жовтня вночі ворог здійснював атаки на енергооб'єкти у кількох областях, повідомило НЕК "Укренерго" у середу.

"Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередніх днів на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Сумській, Донецькій і Харківській областях", – зазначив системний оператор.

Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас, за повідомленням Міністерства енергетики України, на Сумщині, зокрема в місті Конотоп енергетикам, зокрема, вдалося заживити більшу частину споживачів після попередніх російських атак. Наразі роботи з відновлення продовжуються.

За інформацією "Укренерго", для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей 28 жовтня до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до 2,5 черг для всіх категорій споживачів.

В НЕК зазначили, що споживання електроенергії збільшилося і сьогодні, 28 жовтня, станом на 09:30, воно було на 2,43% вищим ніж попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 27 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері і він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 26 жовтня.

"Причина змін – зниження температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години", – пояснив системний оператор.