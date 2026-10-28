Обраний ректор КНУ ім. Шевченка Копійка: наше бачення майбутнього університету стало спільним

Обраний ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка заявляє, що перемога в першому турі є для нього великою відповідальністю.

"Уже в першому турі наша університетська спільнота більшістю голосів обрала мене ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для мене це велика честь і ще більша відповідальність. Дякую вам за довіру і за те, що наше бачення майбутнього університету стало спільним", – написав Копійка в мережі Facebook.

Він також звернувся, до тих, хто голосував не за нього, зазначивши, що їх думки й ідеї для нього надзвичайно цінні. "Ми почули від вас дуже багато: цікаві ідеї, слушні пропозиції, відверті слова, болючі питання й влучні зауваження. Кожна з цих думок стане частиною наших спільних планів. А планів чимало, тож приходьте, пропонуйте, творімо разом!", – додав обраний ректор.

В свою чергу, колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова, за яку проголосувало 18,62% виборців, подякувала всім, хто віддав свій голос за неї. "Ваша довіра, підтримка та кожне тепле слово додають неймовірних сил! Величезна вдячність моїй команді та однодумцям – усім, хто весь цей час був поруч, допомагав, вірив і наближав наш спільний результат. Ви – моя головна гордість і натхнення!", – написала вона в мережі.

Також колишня проректорка КНУ з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова, за яку проголосувало 4,16% виборців, зазначила, що вибір академічної спільноти КНУ покладає відповідальність за наступну траєкторію розвитку вищої освіти. "Я хочу подякувати команді однодумців, подякувати тим, хто готовий був рухатися по візії відповідно до спільних цінностей!", – написала вона.

Як повідомлялося, на виборах ректора КНУ ім. Шевченка, які відбулися 27 жовтня, в першому турі переміг голова Вченої ради вишу Валерій Копійка, за нього було віддано 51,74%.

З обраним ректором університету відповідно до вимог закону "Про вищу освіту", Міністерство освіти і науки України має укласти контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня обрання.