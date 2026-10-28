Зловмисники викрадали дрони у військових, міняли маркування і продавали як нові – в.о. генпрокурора

Правоохоронці викрили злочинну схему, організовану колишнім військовослужбовцем: зловмисники викрадали дрони у військових, змінювали маркування, а потім продавали безпілотники назад армії під виглядом нових, повідомив виконуючий обов'язки генерального прокурора Антон Ковальський.

"Маємо масштабний результат спільної роботи: 16 підозрюваних, 25 встановлених епізодів та понад 600 вилучених безпілотників", – повідомив Ковальський на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, організував схему колишній військовослужбовець, залучив до незаконної діяльності військових, цивільних посередників і комерційні підприємства.

"Працювали достатньо системно. Шукали військовослужбовців, готових за гроші передавати дрони з військових частин. Для цього навіть створили окремий Telegram-канал. Отриману техніку звозили до майстерні на Дніпропетровщині. Там видаляли заводські номери, змінювали маркування та QR-коди. Далі через підконтрольні підприємства ці ж безпілотники знову постачали військовим, але вже як нові", – пояснив в.о. генпрокурора.

Згідно з повідомленням, щоб встановити масштаб цієї схеми, правоохоронці провели понад 100 обшуків у дев'яти областях та Києві.

Серед понад 600 вилучених БпЛА більше 200 уже ідентифіковано як майно військових частин, походження решти перевіряються.

"Вартість викраденого військового майна становить близько 16 млн грн", – наголосив Ковальський.

За його словами, під час обшуків окрім безпілотників, вилучили 13 млн грн, $400 тис., золото, срібло, коштовності та 15 автомобілів.

Усім 16 підозрюваним суд обрав тримання під вартою з альтернативою застави.

В.о. генпрокурора зауважив, що за цими результатами – велика спільна робота прокурорів, слідчих Державного бюро розслідування, підрозділів внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби та Національної поліції України, військової контррозвідки Служби безпеки України.

"Зараз наше завдання – встановити походження всієї вилученої техніки та повне коло учасників схеми. Від тих, хто забезпечував викрадення дронів, до тих, хто організовував їх повторний продаж війську", – резюмував Ковальський.