СБУ затримала двох бойовиків РФ, які втекли із фронту і під виглядом цивільних намагалися пробратися до Києва

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на прифронтовій території Донеччини двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу РФ, які під виглядом цивільних рухалися автостопом у напрямку Києва, повідомляє СБУ.

"Співробітники СБУ затримали їх на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область. В одного із фігурантів на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За даними української спецслужби, окупанти сподівалися доїхати до Києва, де в одного з бойовиків проживають родичі, та «залягти на дно».

Як з’ясувало розслідування, одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони.

"Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу", - уточнюють у відомстві.

Ще один фігурант, за даними СБУ, - громадянин РФ, який уклав контракт з Міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство.

В українській спецслужбі уточнюють, що нещодавно обох бойовиків відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли з лінії боєзіткнення і проникли до селища у «сірій» зоні.

"Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг, табельну зброю армії рф і пішки вирушили у напрямку райцентру. По дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва", - зазначається в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику з Луганщини про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

"Його спільника – громадянина рф – наразі утримують як військовополоненого", - зауважують в СБУ.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.