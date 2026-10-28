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Посадовцю КП «Інформатика» повідомлено про підозру за закупівлю камер відеоспостереження із переплатою у понад 2,1 млн грн

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Посадовцю КП «Інформатика» повідомлено про підозру за закупівлю камер відеоспостереження із переплатою у понад 2,1 млн грн

Поліцейські Києва повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства "Інформатика" за закупівлю камер відеоспостереження за завищеними цінами, внаслідок чого територіальній громаді Києва завдано збитків на понад 2,1 млн грн.

В повідомленні на сайті поліції Києва в середу зазначається, що КП «Інформатика» оголосило тендер на закупівлю обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження столиці.

"Участь у тендері взяв лише один учасник, із яким підприємство уклало договір на понад 25,7 млн грн. За ці кошти, зокрема, придбали 93 камери відеоспостереження, для встановлення їх у різних місцях у столиці", - йдеться в повідомленні.

В поліції зазначають, що відповідно до посадових обов’язків, підозрюваний мав контролювати ефективне використання бюджетних коштів, однак не забезпечив належної перевірки ринкових цін на обладнання.

"Згідно з висновками судових експертиз, вартість камер суттєво перевищувала ринкову. Унаслідок закупівлі за завищеними цінами територіальній громаді Києва завдано збитків на понад 2,1 млн грн", - наголошують в поліції столиці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

В поліції зауважують, що раніше посадовцю вже повідомляли про підозру у службовій недбалості під час закупівлі обладнання для системи відеоспостереження столиці за іншим договором.

Факт службової недбалості керівника комунального підприємства викрили слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#київ #інформатика #відеокамери
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