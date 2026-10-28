КМІС: 80% українців за удари по російських НПЗ у відповідь, навіть якщо США припинять допомогу

Понад три чверті українців підтримують продовження збройного опору проти РФ попри російські атаки по об'єктах української енергетичної інфраструктури взимку, і ще більше виступають за удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь, навіть якщо США через це припинять військову допомогу Україні, свідчать результати дослідження, проведеного 16-25 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, 76% українців продовжують стверджувати, що навіть якщо взимку РФ спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла, каналізації, то Україна все одно має продовжувати збройний опір. Водночас 15% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги РФ, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як капітуляція. Ще 9% не змогли визначитися із своєю думкою.

В КМІС зазначають, що в макрорегіональному розрізі співввідношення відповідей суттєво не відрізняється. У серпні-вересні показники були практично такі самі (різниця в межах похибки).

Іще більше респондентів – 80% – висловили думку, що удари по російським НПЗ все одно слід завдавати, навіть якщо США припинять чи обмежать допомогу Україні. Лише 11% відповіли, що потрібно перестати завдавати таких ударів, решта 8% не визначилися із думкою.

63% українців під час опитування заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, ще 5% говорять про 1 рік. Про коротший період (декілька місяців-пів року) говорять 21%, і решта 11% не визначилися. В КМІС зазначають, що порівняно з результатами, отриманими 8-16 жовтня, суттєвих змін не було.

Під час опитування 62% респондентів заявили про довіру чинному президенту України Володимиру Зеленському, не довіряють – 35% (баланс +27%). При цьому зазначається, що 8-9 жовтня 43% опитаних довіряли президенту, не довіряли – 52%, а вже 10-16 жовтня 57% довіряли і 39% – не довіряли.

"Після 9 жовтня, тобто після "дизельної угоди", Україна та українці опинилися під потрійним тиском: від російського ворога та його кампанії терору реактивними дронами та балістичними ракетами (що супроводжуються інформаційною війною), від окремих внутрішніх суб'єктів (частина з яких наполягає на де-факто мирі на будь-яких умовах, частина – ставить у пріоритет безкомпромісну боротьбу із владою) і від стратегічного партнера – США… І як ми бачимо, попри окреслені вище фактори тиску, українці зберігають стійкість у відсічі ворогу: більшість і готові терпіти війну стільки, скільки треба, і наполягають, що попри можливу важку зиму Україна не має йти на російські умови миру, і вважають, що навіть з ризиком втрати підтримки США потрібно далі завдавати ударів по російських НПЗ", – прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький результати опитування.

Також він зазначив, що попри заклики окремих публічних осіб до Зеленського піти з посади, продовжується зростання довіри до нього. "Українське суспільство мудро мобілізувалося для єднання в цей непростий період, але українська влада також повинна винести правильні уроки і не мати запаморочення від успіхів, інакше ми швидко повернемося до тренду зниження довіри… У будь-якому випадку наші дані демонструють, що українці попри все мають волю до продовження опору, поки не буде досягнуто прийнятного результату у війні", – констатував Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 828 дорослих респондентів. За звичайних обставин формальна статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.3) не перевищувала 4.4% для показників близьких до 50% та 1.9% – для показників близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.