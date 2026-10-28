На Донеччині за добу внаслідок обстрілів загинули двоє людей, троє поранені – ОВА

Двоє людей загинули та троє дістали поранень унаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області, за добу зафіксовано 24 обстріли, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у середу.

За його даними, у Слов'янську Краматорського району поранено двох людей, пошкоджено багатоповерхові будинки, кав'ярні, крамниці, церкву, приватний будинок і промислові приміщення.

У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено адміністративну будівлю, у Новобахметьєвому – склад, у Роздоллі – приватний будинок.

У Новодонецькому загинула одна людина, ще одна людина загинула та одна дістала поранень в Іверському.

"Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 750 людей, у тому числі 82 дитини", – наголосив Філашкін у Телеграм-каналі.