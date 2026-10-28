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Трагічно загинув ексголова НКРЕКП Валерій Тарасюк

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Трагічно загинув ексголова НКРЕКП Валерій Тарасюк

Ексголова та член Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк трагічно загинув, повідомив регулятор.

"З глибоким сумом і болем повідомляємо про трагічну загибель нашого колеги, колишнього Голови та члена НКРЕКП Валерія Володимировича Тарасюка", – написав регулятор на сайті в середу.

НКРЕКП зазначила, що Тарасюк присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України. У різні роки він очолював НКРЕКП, працював членом комісії, був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у сфері енергетики.

"Важко знайти слова, коли так раптово обривається людське життя. Особливо коли йдеться про людину, з якою пліч-о-пліч працювали багато років, разом ухвалювали непрості рішення, долали виклики та розділяли відповідальність. Для нас він був не лише досвідченим керівником і фахівцем. Він був колегою, людиною зі своїм характером, переконаннями, принципами. Людиною, яку ми знали, з якою сперечалися, знаходили рішення, працювали й просто спілкувалися", – наголосила НКРЕКП.

Колектив НКРЕКП висловлює щирі співчуття рідним і близьким Валерія Тарасюка.

Особи, обізнані із ситуацією, повідомили "Енергореформі", що Тарасюк загинув у ДТП.

Автор

Редактор · Енергетика
#нкрекп #загибель #тарасюк
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