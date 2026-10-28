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СБУ в річницю звільнення України від нацистських окупантів: РФ прикриває агресію історичними міфами

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СБУ в річницю звільнення України від нацистських окупантів: РФ прикриває агресію історичними міфами

Російські окупанти виправдовують свою агресію проти України історичними міфами, зазначають в Службі безпеки України в річницю звільнення України від нацистських окупантів.

"У середині минулого століття українська земля стала ареною боротьби з кривавим тоталітарним режимом. 28 жовтня 1944 року нацистських окупантів було вигнано з території України. Тепер проти нас воює росія, яка прикриває свою агресію історичними міфами, а справжні наміри демонструє ракетними ударами, катуваннями, депортаціями та окупацією. Сьогоднішня дата нагадує, якою ціною здобувається свобода і чому ми не маємо права дозволити ворогу вирішувати долю України. Пам'ятаємо!", – повідомляється в телеграм-каналі спецслужби.

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Редактор · Політичні новини
#війна #нацизм #рф
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