У Павлограді внаслідок атаки БпЛА РФ поранено 15-річного хлопця – обладміністрація

15-річний хлопець дістав поранень унаслідок атаки російського безпілотника на Павлоград Дніпропетровської області вранці в середу, його доправляють до лікарні, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Ворог ударив безпілотником по Павлограду. Зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих з'ясовуємо", – написав він у Телеграм-каналі.

Згодом Ганжа повідомив про поранення неповнолітнього внаслідок атаки: "15-річний хлопець дістав поранень через атаку росіян на Павлоград. Медики доправляють його до лікарні".