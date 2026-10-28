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У Павлограді внаслідок атаки БпЛА РФ поранено 15-річного хлопця – обладміністрація

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15-річний хлопець дістав поранень унаслідок атаки російського безпілотника на Павлоград Дніпропетровської області вранці в середу, його доправляють до лікарні, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Ворог ударив безпілотником по Павлограду. Зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих з'ясовуємо", – написав він у Телеграм-каналі.

Згодом Ганжа повідомив про поранення неповнолітнього внаслідок атаки: "15-річний хлопець дістав поранень через атаку росіян на Павлоград. Медики доправляють його до лікарні".

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #дитина #атака #постраждалий
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