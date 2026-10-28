Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський заявив, що наразі не має альтернативи чинній переговорній групі

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський заявив, що наразі не має альтернативи чинній переговорній групі
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський наразі не має альтернативи чинній переговорній групі, яка веде щоденну роботу з радниками з питань національної безпеки інших країн щодо дипломатичного процесу, гарантій безпеки та економіки.

«Поки що в мене немає альтернативної групи. Є затверджена мною група, яка працює і знає всіх радників із питань нацбезпеки інших країн, з якими вони проговорюють питання дипломатичного процесу, гарантій безпеки, економіки тощо», - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Далі буде

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#переговорна #група #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

Україна працює над гуманітарним розблокуванням тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, очікує побачити результат за кілька днів, заявив през…

Читати