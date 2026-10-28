Зеленський заявив, що наразі не має альтернативи чинній переговорній групі

Президент України Володимир Зеленський наразі не має альтернативи чинній переговорній групі, яка веде щоденну роботу з радниками з питань національної безпеки інших країн щодо дипломатичного процесу, гарантій безпеки та економіки.

«Поки що в мене немає альтернативної групи. Є затверджена мною група, яка працює і знає всіх радників із питань нацбезпеки інших країн, з якими вони проговорюють питання дипломатичного процесу, гарантій безпеки, економіки тощо», - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

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