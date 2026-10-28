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Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

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Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

Україна працює над гуманітарним розблокуванням тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, очікує побачити результат за кілька днів, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Я знаю, як технічно може відбуватися евакуація до України, але я не знаю, як це буде насправді. Це те, що мені розповіли наші люди, військові та розвідка. І, звісно, у них є вся інформація про те, що робити та як комунікувати між собою. Дамо кілька днів на це, і побачимо результат», - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Далі буде

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#розблокування #олешки #зеленський
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