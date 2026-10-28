Зеленський: тимчасове обмеження Starshield зупинило роботу 2 тис. дронів-перехоплювачів «Барс»

Україна отримала 2 тис. дронів-перехоплювачів «Барс», профінансованих європейською країною, і під час випробувань один із них знищив російський «Шахед», однак обмеження Starshield зупинило роботу цих перехоплювачів, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми знайшли європейську країну. Вони заплатили за 2000 одиниць. Я знав, що ми маємо 2000. Я сказав: «Давайте перевіримо. Можливо, він зможе знищувати цілі». Вони перевірили, і він знищив «шахед». Ми були дуже раді. А потім Старшилд перестав працювати», - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

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