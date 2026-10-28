Лубінець: режим тиші в Олешках триває 30 годин без жодного інциденту

Режим тиші в Олешках Херсонської області протягом 30 годин не супроводжувався жодним інцидентом, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що сторони продовжують координувати виконання досягнутих домовленостей.

"Це стало можливим у тому числі завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв'язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей", – написав Лубінець в Телеграм-каналі ранком середи.

Він також подякував першій леді США Меланії Трамп за особисту увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільному населенню Олешок, а також її команді за послідовну підтримку, постійну комунікацію та докладені зусилля. "Її безпосередня залученість і координація зусиль сторін є важливою складовою цього процесу", – зазначив омбудсмен.

За словами Лубінця, спільна мета полягає в забезпеченні допомоги цивільному населенню Олешок і створенні умов для безпечного виїзду тих, хто цього потребує.

"Продовжуємо працювати. Найголовніше – життя та безпека людей", – наголосив він.

Як повідомлялося, режим тиші в районі міста Олешки Херсонської області оголошено о 3:00 27 жовтня. Він триватиме до 22:59 1 листопада в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування міста.