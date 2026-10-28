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Паліса відмовився від посади посла у США – Зеленський

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Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Серед кандидатур на посаду посла України у США розглядали експрем’єр-міністра Юлію Свириденко, колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та заступника керівника Офісу президента Павла Палісу, однак останній відмовився від пропозиції, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: «На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду». Будемо продовжувати консультації щодо цього», - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Далі буде

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #посол #зеленський
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