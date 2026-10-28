США попросили перенести зустріч у Брюсселі через ситуацію на Близькому Сході – Зеленський

Американська сторона попросила змінити дату зустрічі в Брюсселі за участю представників США, лідерів Європейського Союзу та генерального секретаря НАТО через необхідність присутності американських представників у Вашингтоні на тлі ситуації на Близькому Сході, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Коли готувалась зустріч в Брюсселі, йшлося про формат з американцями, лідерами Євросоюзу та Генсеком НАТО, щоб обговорити різні питання та підготовку до тристоронньої зустрічі... Але, наскільки я розумію, у Вашингтоні є питання щодо Близького Сходу, тому американські партнери попросили нас змінити дату – щоб їхні представники у цей час могли бути у Вашингтоні. Чекаємо на нові пропозиції щодо такої зустрічі з американською командою», - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

25 жовтня Зеленський повідомив, що на вівторок-середу цього тижня у Брюсселі планується зустріч на рівні президента України, американської сторони, ЄС і генерального секретаря НАТО.

26 жовтня радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського у Брюсселі з представниками ЄС, НАТО та США поки не підтверджується через зміну планів американської сторони.