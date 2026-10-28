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США пропонували створити демілітаризовані зони на Донбасі та Кінбурнській косі – Зеленський

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США пропонували створити демілітаризовані зони на Донбасі та Кінбурнській косі – Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Американська сторона в межах переговорів щодо завершення війни пропонувала різні варіанти врегулювання територіального питання, зокрема демілітаризовані зони та буферну зону на Донбасі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще починаючи з "28-пунктного плану" була одна з альтернативних пропозицій від американської сторони – демілітаризовані зони. Після цього в різних документах по-різному це обговорювалось. Що буде з ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі "land swaps"? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидві боки від лінії зіткнення", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Далі буде

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#деміліратизовані_зони #зеленський
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