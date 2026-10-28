Зеленський запропонував прем’єру зібрати спеціальну управлінську команду для Києва

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Сергію Корецькому сформувати спеціальну команду з досвідчених управлінців і представників бізнесу для напрацювання рішень щодо Києва, обговорювалося можливе залучення до роботи, зокрема, Василя Малюка, Олександра Кубракова та Володимира Гройсмана.

«Я попросив прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва – менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення. Я буду робити те, що я можу», - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Водночас він зазначив, що плани стійкості Києва не були виконані повністю, а об’єкти критичної інфраструктури столиці не захищені до кінця.

«Було б прекрасно, якби Київ міг самостійно себе захистити або хоча б підготувати до небезпек. Але це не спрацювало в жодному з аспектів. Можна тепер тільки разом усіма інституціями проходити через ці виклики», - додав президент.

За його словами, наразі триває щоденна робота різних інституцій щодо ситуації з електро- та водопостачанням у столиці, а також функціонування мостів. Він наголосив, що захист критичної інфраструктури має бути забезпечений незалежно від того, кому формально належить той чи інший об’єкт.

«Об'єкти критичної інфраструктури повинні бути захищені. Вони їх не захистили до кінця. Плани стійкості не були зроблені повністю», – зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що не вважає ситуацію в Києві питанням політичного протистояння, однак визнав складність взаємодії з міською владою. За його словами, коли він обговорює з менеджерами можливість посилення столиці, мер Києва Віталій Кличко сприймає це як спробу його замінити.

«Я б дуже хотів, щоб мер сам все зробив. Але він не може сам це зробити. І працювати разом складно», - сказав Зеленський.

Президент навів як приклад Харків, де, за його словами, голова обласної державної адміністрації та міський голова працюють спільно, попри різні політичні плани на майбутнє. Він зазначив, що така взаємодія допомагає вирішувати проблеми та утримувати ситуацію в місті.

Зеленський також повідомив, що спілкувався з різними управлінцями щодо можливості очолити київську адміністрацію або долучитися до роботи з посилення столиці. За його словами, він обговорював це питання, зокрема, з Василем Малюком, Олександром Кубраковим і Володимиром Гройсманом, а також представниками бізнесу та державного управління, однак охочих долучитися не знайшлося.

«Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. Сухомлин відмовився – як тільки про Київ почув», - пояснив глава держави.

Він наголосив, що не має особистих претензій до мера Києва Віталія Кличка, але столиця повинна бути підготовлена до складної зими. За словами Зеленського, попри те що масовані російські атаки почалися раніше, ніж очікувалося, це не повинно бути приводом лише для пошуку винних.

«Він (Кличко – ІФ-У) мав би сам дзвонити всім цим людям і зустрічатися з ними, а не я. Під час такої війни все одно чий міст на папері. Головне, щоб він стояв і функціонував, як одна з найважливіших логістичних артерій столиці», – сказав Зеленський.