США постачають Україні в середньому 12 ракет для Patriot на місяць у 2026 році – Зеленський

США протягом 2026 року постачали Україні 12 ракет-перехоплювачів для систем Patriot на місяць через війну на Близькому Сході, тоді як потреба України становить близько 150 ракет для перехоплення балістичних цілей щомісяця, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Весь 2026-й рік Україна отримує від США 12 ракет для "петріотів" на місяць. Коли вже підходить до кінця цей рік, я можу про це відкрито говорити. Тим більше, всі й так це вже зрозуміли – по кількості збиттів, яких, на жаль, мало. Безумовно, мої домовленості з іншими країнами вплинули на кількість ракет для "петріотів", які мала Україна. Але від Америки ми отримували 12 ракет на місяць. Причина – Близький Схід. І уявіть собі: ви можете розраховувати від Америки на 150 ракет на рік, а збивати повинні 150 балістичних ракет в місяць", – сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, причиною скорочення американських поставок є війна на Близькому Сході. Він також зазначив, що Україна прагне отримати від США дозвіл на постачання ракет-перехоплювачів іншими країнами, з якими Київ домовляється про їх передачу.

"І тому коли в якийсь момент відбувається збіг різних факторів: питання Старлінку/Старшилду, розвідки, ракет-перехоплювачів проти російської балістики, підписів і ще "дизель-діл" туди капнули, то ми розуміємо, куди все йде. "Home alone" – наступна частина. Це виклик, важкий виклик", – зазначив президент.

Він назвав ситуацію на Близькому Сході "серйозною історією" та зазначив, що Київ надавав допомогу на прохання американської сторони, зокрема щодо баз, де перебувають громадяни США в Саудівській Аравії, ОАЕ та інших країнах. Він наголосив на важливості завершення кризи в регіоні.