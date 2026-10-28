Чотирнадцять постраждалих, серед яких 4-річна дитина, внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 20 населених пунктах області, 14 людей, у тому числі 4-річний хлопчик, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків поранено чоловіків 68 і 66 років, жінок 32 і 65 років, гостру реакцію на стрес отримали 65-річна жінка і 4-річний хлопчик; у м. Дергачі отримали гостру реакцію на стрес 5 людей; у сел. Борова поранено 69-річного чоловіка; у с. Грушівка Кіндрашівської громади зазнали поранень двоє 53-річних жінок', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.