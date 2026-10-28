ППО України збила 71 з 88 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 8 локаціях

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 71 ворожу ціль, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 8 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (31 із них – реактивний), Гербера, дрон інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 28 жовтня (з 18:00 27 жовтня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 із Таганрога, РФ, та 88 ударними БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ – РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.