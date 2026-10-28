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Події

РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є пошкодження

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РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є пошкодження
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 10 разів ворог атакував чотири райони. Бив безпілотниками, артилерією авіабомбою та ракетою", – написав він у телеграмі.

У Дніпровському районі пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі ворог бив по Дубовиківській громаді. Понівечена приватна оселя.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджений гуртожиток навчального закладу. Сталася пожежа.

У Кам'янському районі цілили по інфраструктурі П'ятихатської та Верхівцевської громад.

 

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
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