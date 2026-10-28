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Втрати РФ за добу склали 1510 військових і 21 артсистему – Генштаб

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Втрати РФ за добу склали 1510 військових і 21 артсистему – Генштаб
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1510 російських військових, знищили 1543 безпілотники, 266 одиниць автотехніки, 21 артилерійську систему, сім наземних роботизованих комплексів і дві крилаті ракети, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 583 350 (+1 510) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 448 танків, 25 609 бойових броньованих машин, 51 674 артсистеми, 2241 РСЗВ, 1727 засобів ППО, 449 літаків, 356 гелікоптерів, 3032 наземні роботизовані комплекси, 585 795 БпЛА, 5140 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 167 738 одиниць автомобільної техніки та 4859 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
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