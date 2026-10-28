Трамп анонсував "швидку зустріч" із Зеленським і Путіним незабаром та "значний прогрес" довкола ситуації з Україною – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп анонсував "швидку зустріч" з президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним незабаром та "значний прогрес" довкола ситуації з Україною.

"Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу", – сказав він під час розмови з журналістами.

Також він вважає, що має "значний прогрес у відносинах із Росією" довкола ситуації з Україною.

На уточнююче питання журналістів, Трамп додав, що зустріч має відбутися з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.