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Трамп анонсував "швидку зустріч" із Зеленським і Путіним незабаром та "значний прогрес" довкола ситуації з Україною – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі | Фото: www.youtube.com/live/xHSKMevaFIc?si=IRZu8AdfoursQL0s

Президент США Дональд Трамп анонсував "швидку зустріч" з президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним незабаром та "значний прогрес" довкола ситуації з Україною.

"Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу", – сказав він під час розмови з журналістами.

Також він вважає, що має "значний прогрес у відносинах із Росією" довкола ситуації з Україною.

На уточнююче питання журналістів, Трамп додав, що зустріч має відбутися з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

 

#путін #трамп #зеленський #сша
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