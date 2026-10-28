До п'яти зросла кількість постраждалих у Харкові через ворожий удар, серед них дитина – ДСНС

Унаслідок нічного удару російського реактивного дрона по Основ'янському району Харкова поранено п'ятьох людей, серед них 4-річну дитину, повідомляє ДСНС України.

"Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 2500 кв. м – горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки, господарчі споруди й виробнича будівля", – йдеться в повідомленні служби в телеграмі.

Також пошкоджено багатоповерхівки, гаражі та автомобілі.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару під загрозою повторних атак. Психологи ДСНС надали допомогу постраждалим.

Як повідомлялося, станом на 23:39 кількість постраждалих внаслідок російського удару по Основ'янському району Харкова зросла до 4,повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.