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До п'яти зросла кількість постраждалих у Харкові через ворожий удар, серед них дитина – ДСНС

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До п'яти зросла кількість постраждалих у Харкові через ворожий удар, серед них дитина – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок нічного удару російського реактивного дрона по Основ'янському району Харкова поранено п'ятьох людей, серед них 4-річну дитину, повідомляє ДСНС України.

"Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 2500 кв. м – горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки, господарчі споруди й виробнича будівля", – йдеться в повідомленні служби в телеграмі.

Також пошкоджено багатоповерхівки, гаражі та автомобілі.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару під загрозою повторних атак. Психологи ДСНС надали допомогу постраждалим.

Як повідомлялося, станом на 23:39 кількість постраждалих внаслідок російського удару по Основ'янському району Харкова зросла до 4,повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

 

#харків #удар #постраждалі
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