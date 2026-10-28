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Зеленський: як би ворог не намагався стерти українську мову, вона жива і об'єднує

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Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови, наголосивши, що попри спроби Росії знищити українську мову, вона "жива, сильна і діє".

"Українська мова зараз значно більше, ніж засіб комунікації. Це мова сміливості, мова гідності, мова боротьби за життя, яку щодня ведуть українці та українки", – написав він у телеграмі.

Президент зазначив, що у вівторок тисячі людей у різних куточках України, різного віку, професій і поглядів написали Радіодиктант національної єдності.

"Це насправді про вкрай важливу здатність нашої мови. Українська – об'єднує", – наголосив Зеленський.

Він подякував усім, хто захищає і береже українське "в собі, своїх дітях, у нашому спільному майбутньому".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21537?single=

#мова #зеленський #єдність
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