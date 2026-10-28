Франція направила до Румунії патрульний літак для спостереження над Чорним морем

Франція на прохання Румунії направила патрульний літак Atlantique 2 для спостереження та розвідки в західній частині Чорного моря, повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

"На прохання Румунії та з огляду на погіршення безпекової ситуації в регіоні, Командування французького флоту в Середземному та Чорному морях направило патрульний літак Atlantique 2 на 57-му авіабазу імені капітана-авіатора Константіна Кантакузіно (Михаїл-Когельнічану)", – йдеться в повідомленні відомства в соцмережі Х.

Літак виконуватиме завдання з 18 жовтня по 6 листопада. Польоти мають на меті виявлення навігаційних небезпек і посилення захисту критичної інфраструктури у виключній економічній зоні Румунії.

Джерело: https://x.com/MApNRomania/status/2115157109860143535?s=20