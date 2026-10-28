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Україна та Данія тісно координуватимуть дії до і після зустрічі в ОАЕ – Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і глава МЗС Данії Ларс Леккє Расмуссен домовилися про тісну координацію дій до та після майбутньої зустрічі в ОАЕ.

"Ми обговорили поточну динаміку мирних зусиль і домовилися про тісну координацію дій до та після майбутньої зустрічі в ОАЕ", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Міністр також поінформував данського колегу про невпинні удари Росії по українській енергосистемі напередодні зими. Сторони обговорили зміцнення української ППО та енергетичної стійкості, а також посилення тиску на агресора.

Сибіга подякував Данії за оперативне реагування на оборонні потреби України та постійні інвестиції в українську оборонну промисловість.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2115166717559083347

#данія #дії #координація
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