Україна та Данія тісно координуватимуть дії до і після зустрічі в ОАЕ – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і глава МЗС Данії Ларс Леккє Расмуссен домовилися про тісну координацію дій до та після майбутньої зустрічі в ОАЕ.

"Ми обговорили поточну динаміку мирних зусиль і домовилися про тісну координацію дій до та після майбутньої зустрічі в ОАЕ", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Міністр також поінформував данського колегу про невпинні удари Росії по українській енергосистемі напередодні зими. Сторони обговорили зміцнення української ППО та енергетичної стійкості, а також посилення тиску на агресора.

Сибіга подякував Данії за оперативне реагування на оборонні потреби України та постійні інвестиції в українську оборонну промисловість.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2115166717559083347