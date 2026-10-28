У Харкові четверо постраждалих, спалахнула пожежа

Харків. 27 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА- Станом на 23:39 кількість постраждалих внаслідок російського удару по Основ'янському району Харкова зросла до 4,повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"32-річна і 65-річна жінки, 56-річний чоловік, та 4-річний хлопчик постраждали внаслідок "прильоту" ворожого дрону в Основ'янському районі. Троє людей шпиталізовані та отримують всю необхідну медичну допомогу", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару спалахнула 2-поверхова виробнича будівля, 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок та 1-поверховий житловий будинок. Також пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару двоє людей, один з яких – 4-річний хлопчик.

Джерело: https://t.me/synegubov/27133

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