Валерій Копійка переміг на виборах ректора КНУ ім. Шевченка

На виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які відбулися 27 жовтня, переміг голова Вченої ради вишу Валерій Копійка.

Згідно з протоколу виборчої комісії, за Валерія Копійку було віддано 1973 голосів (51,74%), за колишню проректорку КНУ з наукової роботи Ганну Толстанову – 712 (18,62%), за колишню проректорку КНУ з міжнародного співробітництва Ксенію Смирнову – 159 (4,16%) і за першого проректора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександра Корченко – 77 (2,01%). Ще 130 виборців не підтримали жодного кандидата, а 49 бюлетенів визнали недійсними.

Зазначається, що у голосуванні взяло участь 3105 із 3823 виборців, що складає 81,3%.

Згідно зі Статутом університету, вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50% загальної кількості осіб, які мають право брати.

Обраною ректором університету вважається кандидатура, яка набрала більше 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру більше 50% голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

Таким чином, Копійка переміг у виборах в першому турі.

Копійка народився 5 березня 1962 року в Києві. У 1984 р. закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Шевченка та здобув кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин.

У 1984-1986 рр. працював військовим перекладачем у Республіці Конго, в 1986-1988 рр. – референтом Товариства "Знання" у Києві, у 1988-1990 рр. навчався в аспірантурі Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка.

З 1990 року працював асистентом, з 1991 року – доцентом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин КНУ, а з 1997 р. – директором Центру європейської документації ЄС при Інституті міжнародних відносин.

У 2007-2008 рр. – заступник директора з навчальної роботи Інституту міжнародних відносин КНУ, з 2009 р. – директор Інституту, а з 2021 р. – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ.

З квітня по вересень 2026 року був в.о. ректора КНУ ім. Шевченка. У вересні обраний головою Вченої ради університету.

З обраним ректором університету відповідно до вимог закону "Про вищу освіту", Міністерство освіти і науки України має укласти контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня обрання.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибори були заплановані на 27 травня 2026 року. Натомість 11 травня Міносвіти перенесло вибори на 27 жовтня.

Колишнього ректора КНУ Володимира Бугрова не допустили до виборів після того як Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.