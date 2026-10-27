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Доросла людина і 4-річний хлопчик постраждали внаслідок удару по Харкову

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Щонайменше двоє людей постраждали внаслідок російського удару по Основ'янському району Харкова, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Двоє людей, серед яких 4-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого "прильоту" в Основ'янському районі", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксоване влучання в багатоквартирний житловий будинок, у ньому можуть бути заблоковані люди.

Джерело: https://t.me/synegubov/27130

Автор

Кореспондент · Регіональні новини
#харків #удар #постраждалі
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