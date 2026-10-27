Доросла людина і 4-річний хлопчик постраждали внаслідок удару по Харкову

Щонайменше двоє людей постраждали внаслідок російського удару по Основ'янському району Харкова, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Двоє людей, серед яких 4-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого "прильоту" в Основ'янському районі", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксоване влучання в багатоквартирний житловий будинок, у ньому можуть бути заблоковані люди.

Джерело: https://t.me/synegubov/27130