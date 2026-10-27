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Трамп пообіцяв американцям стрімке падіння цін на пальне завдяки венесуельській нафті

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримають мільйон барелів венесуельської нафти безкоштовно для американських платників податків, і пообіцяв стрімке падіння цін на пальне.

"Це лише перша партія з мільярдів барелів, що надійдуть згодом", – написав він у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, партія нафти прибуде до Корпус-Крісті (штат Техас), де він проведе мітинг. Він назвав поставку результатом "надзвичайно успішної військової операції" у Венесуелі та відновлених відносин із країною і анонсував "найбільшу нафтову угоду в історії світу".

"Ціни на бензин і дизельне пальне незабаром стрімко впадуть – от побачите!" – додав президент США.

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117513954929880389

#нафта #венесуела #трамп #сша
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