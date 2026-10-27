Україна та Фінляндія обговорили розширення Коаліції укриттів цивільного захисту – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з міністеркою внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен можливості розширення Коаліції укриттів цивільного захисту, в якій Фінляндія відіграє провідну роль.

"Завдяки роботі Коаліції по всій Україні будують укриття для шкіл і дитячих садків. Ми високо цінуємо внесок Фінляндії", – зазначив Сибіга.

Міністр також привітав принципову позицію Фінляндії щодо заборони на в'їзд до країни для російських комбатантів і запровадження візових обмежень для громадян Росії, назвавши це питанням справедливості та безпеки.

Сторони обговорили наслідки російської війни для цивільних, особливо дітей. Сибіга подякував Фінляндії за допомогу в захисті критичної інфраструктури та енергооб'єктів.

Як повідомлялося, раніше Фінляндія ухвалила рішення передати Україні 10 локомотивів.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-proviv-zustrich-iz-ministerkoyu-vnutrishnih-sprav-finlyandiyi-mari-rantanen