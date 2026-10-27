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Сибіга: успіх гуманітарної операції в Олешках може відкрити шлях до подальших кроків у мирному процесі

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Сибіга: успіх гуманітарної операції в Олешках може відкрити шлях до подальших кроків у мирному процесі
Фото: Валерія Прощенко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що успіх гуманітарної операції в Олешках, у якій бере участь перша леді США, може стати заходом довіри та відкрити шлях до подальших кроків у мирному процесі.

"Ми вдячні першій леді США за її участь у цій надважливій роботі та за її лідерство. Сподіваємося, що всі домовленості будуть виконані", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, українська сторона повністю готова до операції, координацію на місці здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Сибіга повідомив про це колегам під час тристоронньої зустрічі з міністрами закордонних справ Фінляндії та Норвегії Еліною Валтонен і Еспеном Бартом Ейде в Гельсінкі. Сторони також обговорили телефонні розмови лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним і їхню подальшу розмову з президентом Володимиром Зеленським. За словами Сибіги, ці розмови були узгоджені з Україною.

Міністр поінформував колег про наслідки російських ударів, зокрема нещодавньої атаки на Київ із застосуванням 16 балістичних ракет, і наголосив на критичній важливості посилення оборони України.

Як повідомлялося, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що зона, на яку розповсюджується локальне перемир'я між Україною та РФ, що вступило в силу в ніч на вівторок, розширена за межі окупованого міста Олешки Херсонської області.

Режим тиші в районі міста Олешки Херсонської області оголошено о 3:00 27 жовтня. Він триватиме до 22:59 1 листопада в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування міста.

Раніше, 19 жовтня, коли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна та РФ виходять на узгодження останніх деталей щодо евакуації цивільного населення з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію, йшлося про евакуацію з Олешок та ще шести сусідніх населених пунктів, де, за українськими оцінками, можуть залишатися близько шести тисяч цивільних мешканців, зокрема до двохсот дітей, а у самих Олешках – до двох тисяч людей.

Пізніше у повідомленнях про проведення операції повідомлялося лише безпосередньо про місто Олешки, але ніде не стверджувалося, що гуманітарна операція обмежена лише ним.

 

#мир #олешки #сибіга
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