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Корецький обговорив з головою Сейму Литви використання порту Клайпеда для імпорту газу та українського експорту

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Корецький обговорив з головою Сейму Литви використання порту Клайпеда для імпорту газу та українського експорту
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з головою Сейму Литви Юозасом Олекасом використання порту Клайпеда для імпорту скрапленого газу та експорту українських вантажів.

"Зосередилися на посиленні залізничної інфраструктури та використанні порту Клайпеда для імпорту скрапленого газу й експорту українських вантажів", – написав він у телеграмі.

Корецький також попросив Литву про додаткові внески до Фонду підтримки енергетики і запропонував обмін досвідом у захисті енергооб'єктів та роботі аварійних бригад.

Сторони також обговорили підтримку євроінтеграції України, зокрема роботу спеціальної робочої групи IBAR Task Force. Її Україна започаткувала разом з Єврокомісією для підготовки позитивного звіту про виконання проміжних критеріїв. Групу Корецький співочолює з єврокомісаркою Мартою Кос.

Прем'єр нагадав, що Литва головуватиме в Раді ЄС у першій половині 2027 року, і подякував за 0,25% ВВП, які країна щороку виділяє на допомогу Україні.

 

#корецький #литва #газ
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