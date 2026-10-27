Адміністрація Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти російського фонду Дмітрієва – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який американські чиновники вважають інструментом міжнародного впливу та "чорною касою" російського керівництва, повідомляє The New York Times у вівторок з посиланням на власні джерела.

"Цей крок стане черговою поступкою США Москві, оскільки президент Трамп прагне застосувати економічні стимули, які, як він сподівається, забезпечать припинення війни в Україні… За словами осіб, обізнаних із перемовинами, російські чиновники наполягали на цьому кроці в рамках ширших переговорів щодо участі фонду в постачанні російського дизельного палива до Сполучених Штатів", – йдеться в повідомленні видання.

Повідомлення проілюстроване зробленою в Москві у жовтні спільною фотографією спеціальних представників Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера із Кирилом Дмитрієвим, який є головою РФПІ, а також спецпредставником Путіна з інвестицій і економічного співробітництва з закордонними країнами.

Один із американських чиновників підтвердив, що адміністрація розглядає заявку РФПІ на скасування санкцій у встановленому порядку в рамках зусиль, спрямованих на "покращення відносин між США та Росією та сприяння припиненню війни". Цей чиновник на умовах анонімності повідомив виданню, що Дмитрієв є "корисним посередником" для американських переговірників у дискусіях щодо припинення війни.

Видання зазначає, що скасування санкцій проти цього фонду стало б значним зривом багаторічних зусиль США, спрямованих на те, щоб за допомогою економічного тиску змусити РФ змінити свою поведінку. Адміністрація попереднього президента США Джозефа Байдена ввела санкції проти нього через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, назвавши його "чорною касою" Володимира Путіна. Ерік Ґрін, який на той час курував політику щодо РФ в складі Ради національної безпеки Білого дому, зазначив, що санкції проти РФПІ були в пріоритеті, оскільки його доступ до західної фінансової системи міг допомогти РФ фінансувати війну, а також через його "пов'язаність із проектами, які тісно асоціюються з Путіним".

Зараз фонд Дмітрієва відіграє провідну роль у реалізації угоди Трампа щодо дизельного палива, допомагаючи організувати перші його поставки з РФ до США, йдеться в повідомленні.

На конференції 16 жовтня в Москві Дмитрієв заявляв, що його фонд готовий обробляти американські платежі за російський дизель, незважаючи на "море санкційних обмежень". У той же час Дмитрієв не згадував, що під час переговорів щодо угоди про дизельне паливо намагався домогтися зняття санкцій щодо свого фонду, але РФПІ пропонував посередництво у продажу російського дизелю в США, водночас просячи про пом'якшення американських санкцій.