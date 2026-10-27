Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Канади, Іспанії, Швейцарії, Єгипту й Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав: Канади – Тамари Ен Мавіні, Іспанії – Адели Діас Бернардес, Швейцарії – Гайді Грау, Єгипту – Ахмада Салама Мохамеда Аль-Гамшарі, Туреччини – Фатми Джерен Язган, повідомляє пресслужба глави держави.

"У нас добрі відносини з Туреччиною та Швейцарією. Ми також є близькими друзями, безумовно, з Канадою та Іспанією. Також у нас особливі відносини з Єгиптом, і ми розраховуємо на їх подальший розвиток", – сказав Зеленський, вітаючи послів з початком дипломатичної місії в Україні.

Він також наголосив, що Україна готова розвивати відносини з Канадою, Іспанією, Швейцарією, Єгиптом і Туреччиною, зокрема в питаннях безпеки.

Присутні обговорили результати візиту Зеленського в Канаду, під час якого лідери підписали Декларацію про сторічне партнерство, та продовження військової та політичної допомоги з боку Іспанії і підтримку євроінтеграції України.

Пані посол Швейцарії наголосила, що її країна готова сприяти зусиллям для досягнення миру на різних рівнях: від технічного до високого. Зокрема, обговорили участь Швейцарії у реалізації ініціатив, спрямованих на досягнення миру.

Посол Єгипту зазначив, що третина всього хліба, який є в його країні, – це імпорт зерна з України. Він наголосив, що Єгипет стурбований продовольчою кризою, яка назріває в регіоні у зв'язку з блокуванням Чорного моря. За словами посла, Єгипет готовий допомагати Україні, щоб розв'язати питання продовольчої безпеки.

Посол Туреччини наголосила, що докладатиме всіх зусиль для того, щоб люди в її країні якомога більше чули про Україну та знали, якою ситуація є насправді. Глава держави й Фатма Джерен Язган говорили про підготовку до зими, зокрема залучення турецьких компаній до допомоги Україні в цей період. Також ішлося про ситуацію в Чорному морі та посилення протиповітряної оборони.